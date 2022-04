Anne-Lise FOUROT

FORMATIONS



> 2006-2007 : MASTER 2 ERGONOMIE – Mention Bien

PARIS 5 RENE DESCARTES - SAINTS-PERES



> 2005-2006 : MASTER 1 ERGONOMIE – Mention

PARIS 5 RENE DESCARTES - SAINTS-PERES



> 2002-2005 :DEUG et LICENCE DE PSYCHOLOGIE

PARIS 5 RENE DESCARTES à BOULOGNE BILLANCOURT



> 2001-2002 :BACCALAUREAT GENERAL – Mention

Section Sciences Economiques et Sociales



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES:



> 12.2007-06.2008 :CONSULTANTE ERGONOME JUNIOR– CABINET ARIANE CONSEIL (38) Cabinet de Ressources Humaines :

- Interventions ergonomiques dans le cadre de maintien dans l’emploi, auprès de Missions Handicap des grandes structures (Atac, Champion, GMF,...)

- Etudes ergonomiques et aménagements de poste (poste d’hôtesse de caisse, poste administratif, poste de vendeur...) pour des personnes ayant un handicap,

- Interventions diverses : réalisation d’un outil de compatibilité permettant de vérifier l’adéquation entre les exigences d’un poste de travail et les capacités d’un candidat ayant un handicap, animation de formations sur le handicap,etc.



> 10.2007-11.2007 : CONSULTANTE ERGONOME JUNIOR– SNCF (Saint Lazare) (75)

- Etudes ergonomiques sur l’aménagement de postes de travail du secteur tertiaire et sur l’analyse des gestes et postures pour un poste de manutention



> 07.2007- 08.2007: ANIMATRICE SPORTIVE – Mairie du Mée-sur-Seine (77)



> 01.2007-07.2007 : Stage de MASTER 2 ERGONOMIE – SNECMA (91)

- Etude ergonomique concernant l’implantation et l’aménagement de postes de travail dans le secteur tertiaire



> 02.2006-04.2006 : Stage de MASTER 1 ERGONOMIE au Centre Médico-Social 77

- Aménagement de poste de travail pour des personnes ayant un handicap dans le cadre de maladies professionnelles et d’accidents du travail.



> 10.2003-08.2006 : Vendeuse Habillement/Forme/Cycle à Décathlon Villiers-en-Bière



> Juillet/Aout 2005 : Stagiaire à la Direction des Ressources Humaines-Décathlon-Bussy Saint Georges



> 07.2002-08.2003 (vacances scolaires uniquement):

- Aide soignante non diplômée au Centre de rééducation

et de Réadaptation à Coubert



Mes compétences :

dynamique

Motivée

Sérieuse