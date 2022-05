Stephanie BOURGES

De formation supérieure en Ressources Humaines (Master 2 de l'IGS de Paris) ainsi qu'en Droit (Maîtrise), j'interviens en tant que Généraliste RH et/ou spécialiste des questions Emploi & Handicap.



Mes 16 ans d'expérience dans le domaine RH en tant que Généraliste RH m'ont permis d'appréhender : le recrutement, l'administration du personnel, la paie, les relations avec les acteurs internes (IRP, managers, CoDir) et externes (SST, mutuelle, prévoyance, CPAM, Urssaf...), la formation, la veille juridique et sociale, le droit disciplinaire, le contentieux...



Déficiente visuelle de naissance, reconnue travailleur handicapé (RQTH), je possède par ailleurs une expertise pointue dans la gestion de Politique Handicap et une expérience de plus de 20 ans en matière d’intégration et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (diagnostic-conseil, optimisation de la DOETH, aménagement de poste, sensibilisation-formation au handicap, recrutement de TH...).



Mes compétences :

Sensibilisation handicap

Recrutement

Formation professionnelle

Bilans professionnels

Diagnostic conseil handicap

Ressources humaines

Coordination de projets

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard