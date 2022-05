Stéphanie BOURGE

15 d'expériences en ingénierie de formation.



Formatrice consultante en développement des compétences professionnelles plus particulièrement sur des thématiques informatique / bureautique et expression / communication.



Mes compétences :

Animation de formations

Gestion budgétaire

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Coordination de projets

Animation d'équipe

Informatique

Bureautique

Recueil des besoins

Planification

Formation

Conception pédagogique

Accompagnement individuel

Analyser les besoins et définir les objectifs

Organisation

Base de données Access VBA SQL

Création de site web type CMS HTML CSS Java