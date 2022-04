Laurence DEL FRARI

Responsable de projets en développement pharmacocinétique de projets (petites molécules et biologiques) du stade précoce au stade phase III . Forte expertise en modélisation & simulation PKPD de population et en modélisation basée sur la physiologie (PBPK).



Mes compétences :

Modélisation basée sur la physiologie (PBPK)

Modélisation mathématique

Modélisation PKPD petites molécules et biologiques