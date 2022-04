Jean-François HESSMANN

Conseil en assurance qualité pour les industries de santé (Pharmaceutique, vétérinaire, cosmétique) et chimie



Audit qualité (CRO, production, laboratoire, informatique, ...)



Validation des systèmes informatisés



Formations personnalisées



Définition et mise en place des stratégies de maîtrise des référentiels de santé nationaux et internationaux(Bonnes Pratiques de fabrication (BPF part I & II), Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL), Bonnes Pratiques Cosmétiques (BPPC), Bonnes Pratiques Cliniques (BPC), Bonnes Pratiques de Distribution (BPD), ...



Définition et application de l'analyses de risques selon ICH Q9, GAMP5, ...





CVQ Consulting

+33 1 70 00 18 18



Mes compétences :

Assurance

Assurance Qualité

Audit

Audit qualité

BPC

BPD

BPF

BPL

GLP

GMP

gxp

ICH

Informatique

ITIL

Qualité

Validation

Validation de méthode

Validation informatique