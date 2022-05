Marie-Claire BOUCHET

Le cloud au service de l'handicap !

Découvrez de nouvelles compétences grâce à une opération originale : Ex@HandiJob lancée par l'Association Ex@sso France et ses partenaires dont bien sûr Ex@services ! testez - sans engagement - une nouvelle organisation du travail : le Visiotravail -

Plus d'info : https://www.exassofrance.net













En reconversion, après un licenciement économique, j'ai choisi d'accompagner mon fils handicapé dans le développement de son Télécentre de Visiotravail dédié aux professionnels handicapés physiques de haut niveau (ingénieurs, secrétaires de direction, etc)



Mes nombreuses années en tant que responsable de services administratifs (achats, gestion, comptabilité analytique) puis techniques m'ont formée à l'accompagnement de personnel.



Permettre à des professionnels accidentés ou atteints de pathologies lourdes de reprendre peu à peu pied dans la vie active grâce à mon soutien et aux solutions techniques proposées par mon fils, me paraît être une bonne reconversion et un fin de carrière enviable. Nous avons besoin pour cela de missions telles que celles définies dans ma présentation d’EX@SERVICES.

Merci de nous donner à chacun d'entre nous une chance d'y parvenir...



