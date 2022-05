Sébastien HUILLET

Tribu and Co est avant tout une agence spécialisée dans la création de sites Internet Open-sources. De part notre philosophie, nous avons axé notre développement sur les bonnes pratiques du Web et notamment l'accessibilité numérique.



Notre agence intègre une expertise reconnue dans le domaine de l’information voyageur numérique. Nous comptabilisons, à ce jour près d’une centaine de réalisations auprès des exploitants et acteurs de la mobilité. Ce qui nous place dans le top 3 des agences web Transport.



A bientôt, sur : http://tribu-and-co.fr



Mes compétences :

Internet

Information voyageur

Accessibilité numérique