-Au début de ma carrière, enseignante spécialisée auprès d'enfants et d'adolescents handicapés ou en grande difficulté scolaire.



Parcours universitaire à Paris VIII et obtention d'un DEA en Sciences de l'Education en 1992, puis 3 années de thèse que j'ai du abandonner par suite de reconversion professionnelle.



-Obtention d'un poste de formatrice en 1992 auprès d'enseignants se destinant à accueillir des élèves handicapés dans des centres nationaux de formation et de recherche devenu INS HEA (Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’Education des jeunes handicapés et les enseignements adaptés) en 2005

(site : http://www.inshea.fr/)



*Engagement dans diverses activités s'inscrivant dans les missions de l'Institut :

➢actions de formation (en direction d'enseignants du 1er et second degré, éducateurs techniques spécialisés, cadres de l'Éducation Nationale dont les directeurs de structures, dispositifs de l'enseignement spécialisé et adapté).

Cours en master (Pratiques inclusives, handicap accessibilité et accompagnement (PIHA2), domaine « Sciences Humaines et Sociales »). Suivi de mémoires M2 Fonctions de direction d’établissements, de sections ou de services spécialisés (FDE3S).

Organisation et coordination depuis 2008 d'un stage : "Scolarisation des élèves présentant des troubles des fonctions cognitives ou mentales en lycée professionnel bénéficiant du dispositif Ulis : du parcours de formation à l'insertion professionnelle".



➢Participation à deux projets européens :

-un projet TEMPUS avec 4 universités russes, en partenariat avec une université de Berlin et une de Lisbonne sur le sujet : «Education inclusive et multihandicap» (2007-2010) ;

- un projet EQUAL « COMPETENCES ACTIONS EMPLOIS » (septembre 2007-juin 2008).



➢ Recherche : Implication dans une recherche OCDE "Les parcours des lycéens et étudiants à besoins éducatifs particuliers vers l'enseignement supérieur et l'emploi" : http://www.inshea.fr/printpdf/163

et dans la recherche "Projet de formation destiné aux personnels d'accueil handicap dans l'enseignement supérieur" concernant la phase identification des besoins en formation de personnels universitaires.



➢Réalisation de documents audio-visuels. Les derniers portent la thématique: « De l’accueil des étudiants handicapés dans les établissements d’enseignement supérieur à l’insertion professionnelle ».

Deux films finalisés : "Le parcours de formation vers l’insertion professionnelle de Jonathan" et "Adaptation d’une formation BTS en apprentissage au CFA-Sacef : le parcours de Paul-Henri".

Sur le site de la BNF : http://data.bnf.fr/14077782/brigitte_bayet/



➢Chargée de cours à Paris Descartes (M2 IASP Ingénierie de l'aide spécialisée à la personne) 2013-14



➢Implication dans le projet e-learning de formation à distance eLeSI "e-Learning pour une Société Inclusive"

http://www.handiplanet-echanges.info/le-reseau/projet elesi#sthash.LYJ8l3DX.dpufhttp://www.handiplanet-echanges.info/le-reseau/projet-elesi

(Elaboration de cours et tutrice)



Dans le souhait d'approfondir la problématique de la formation et de l'insertion professionnelle de jeunes en situation de handicap engagement en thèse à Paris Ouest Nanterre La Défense. Ecole Doctorale "Connaissance, langage, Modélisation". Sciences de l'Education "Crise, Ecole, Terrains sensibles". Sciences de l'Éducation.

Doctorat le 20 Février 2020 : "Récits de jeunes en situation de handicap : comment devenir auteur de son parcours de formation vers l'insertion professionnelle" http://www.theses.fr/s71932



*Depuis janvier 2018, j'ai créé une micro-entreprise pour proposer des interventions sous forme de conseils, de sensibilisation et de formation concernant l'accueil de jeunes et adultes en situation de handicap (système éducatif, entreprises, collectivités territoriales, secteur associatif, cabinet de conseil...).



Mes compétences :

Formation

Recherche