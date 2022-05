CHARGE DE MISSION – HANDICAP – FORMATION - DEVELOPPEMENT RH





En attendant de nous rencontrer, j'ai le plaisir de vous adresser mon projet professionnel :



Depuis 15 ans, mon coeur de métier est le développement RH. Mon activité professionnelle est principalement centrée dans la formation professionnelle, la thématique du handicap et la gestion de projet RH. Aussi, mon objectif est d'évoluer dans votre groupe qui peut présenter un besoin important de développement RH induit par :



• Déploiement de votre politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)

• Coordination de votre accord handicap

• Nécessité de répondre à l'obligation d'embaucher des travailleurs handicapés

• Accompagner l’’évolution de votre management,

• Analyse de vos besoins de formation pour développer les compétences métiers - transversales - comportementales,

• Besoins d'accompagnement de mobilité interne,

• Renouvellement Pyramide des Ages



Mon objectif professionnel est de m'impliquer dans de nouveaux développements RH tels que les missions handicap, la formation professionnelle, d’animer un projet RSE en intervenant sur l’organisation, la mise en place de nouveau dispositif, l’accompagnement des politiques Egalité Femmes / Hommes, plan Séniors, Souffrances au travail, Plan Déplacements en Entreprise, emplois jeunes.



Disponible pour échanger sur vos nouveaux projets de développements RH, veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.









Pour résumer mon offre de compétences:



Pierre - Emmanuel Cosson:

Chargé de mission Handicap - Formation - Développement RH, 14 années d'expérience, comme conseiller, coordinateur, chef de projet, maîtrisant la thématique du handicap en entreprise, de la formation professionnelle et l'optimisation de son financement, particulièrement sensibilisé aux démarches RSE , prêt à accompagner de nouveaux déploiements de projet développement RH dans l'industrie, la finance et les services. (Made in TH, Opcalia, Job in live-Avisea, STMicroélectronics, Société Générale, Sécurité Sociale, Manoir Industries, Greta, Afpa, Medef).

Et 9 ans de développement commercial: ventes de consommables industriels, achats de service logistiques, animation équipes prescripteurs de solutions informatiques dédiées aux agriculteurs ( Gazechim, Chamtor, Promoconcept). Reconnu travailleur handicapé.



A bientôt,



Pierre-Emmanuel COSSON



Port.: 06 09 52 59 75



Mes compétences :

Ressources humaines

Accessibilité aux personnes handicapées

Formation

Développement RH

Animation politique handicap