Anne-Lise GEFFROY

Dotée d'une expérience significative et variée en Gestion/ Comptabilité, j’ai toujours travaillé dans un environnement international challengeant, en constante évolution, multi-sociétés/ activités et multi-intervenants.

Ma double expérience acquise au sein de la Direction Comptable et de la Direction Audit / Contrôle Interne d’un grand groupe (Aéronautique) puis en tant que Responsable Comptable de PME, me confère une connaissance approfondie de la fonction financière et ses enjeux.

Mon étroite collaboration avec la Direction (DAF), le Contrôle de Gestion ainsi que les CAC / Auditeurs (Deloitte, KPMG, EY) m’a été riche d’enseignements tout au long de mon parcours professionnel.



Au-delà de mon expertise technique, mon appétence pour les ERP, mes compétences managériales (en management direct et animation de réseau), je vous apporte mon expérience en gestion de projet pour une meilleure efficience de la fonction comptable. J’ai eu l’opportunité de participer à diverses missions transverses (optimisation des activités, renforcement du contrôle interne groupe, révision des procédures, déploiement SAP, mise en place d’un CSP Finance en Hongrie ...).



Par ma conduite du changement, ma force de proposition et mon esprit d'analyse, en business partner pro-actif, orienté résultats, j'ai toujours eu à coeur d'impliquer les collaborateurs dans les processus d'amélioration continue ; En Manager aguerri, rodé aux problématiques de gestion, positif et pragmatique, je prends rapidement la situation en main et place la relation humaine au cœur du processus de réussite de mes missions.



L'optimisation de vos activités de gestion, la fiabilisation du reporting dans le respect des normes IFRS, le déploiement d'un nouvel ERP ... sont autant de projets finance motivants qui font écho à mon expérience. Mes compétences peuvent vous permettre de les réaliser.



Mon ADN : Engagement, Communication, Adaptabilité, Appétence pour le Management et la gestion de projets, Dynamisme et goût du Challenge !



Je vous propose mes compétences pour vous accompagner dans votre développement, mon expertise (Gestion/ Comptabilité, Contrôle Interne) au service de votre performance. Je reste à l'écoute de vos opportunités sur la région de Chambéry (Annecy / Genève). Rencontrons-nous !



Mes compétences :

Comptabilité

Consolidation

SOX

Normes comptables internationales IAS/IFRS

SAP Finance

Contrôle interne

Gestion de projet

Conduite du changement

Management opérationnel

Management de transition