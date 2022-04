Idéobjet est une agence spécialisée dans la création, fabrication et importation d’objets publicitaires.



Parce que chaque entité, chaque marque et chaque brief sont différents, Idéobjet vous propose des objets inédits sources d’expression de votre Brand Content et vecteurs d’émotion.



Pour vous, nous allons chercher des idées vraiment nouvelles, design & tendances actuelles, tout près de chez nous en partenariat avec des créateurs français capables de créer pour vos marques mais aussi un peu partout dans le monde.



En résumé, Idéobjet n’appose pas seulement votre signature sur des objets existants mais sait créer, inventer des objets à votre mesure au meilleur prix.



Know-How : Cadeaux, primes directes, primes contenants, goodwills, PLV…



Philosophie : Créativité, rigueur, réactivité, énergie, proximité et bon sens



Croyance : Les marques doivent rivaliser d’ingéniosité pour convaincre et fidéliser leurs clients. Le cadeau possède une valeur qu’aucun mot ne pourra jamais avoir, en stimulant les 5 sens, il crée de l’émotion et laisse une empreinte nettement plus profonde que des mots.



Signe particulier : Précédemment responsables marketing pour des groupes internationaux, nous connaissons bien votre métier, ses contraintes et ses obligations. Nous concevons notre relation avec nos clients comme un partenariat et sommes animés par l’envie de vous faciliter la vie au quotidien.



N’hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de bâtir une recommandation pour vous.



A bientôt,



Anne-Lise Kérébel

anne-lise.kerebel@ideobjet.com

Idéobjet

1 allée Job le Bayon

56400 Auray

02 97 52 24 97

06 98 21 53 20

www.ideobjet.com



