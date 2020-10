Yann KEREBEL

Je suis actuellement Président Directeur Général de Digicel Antilles Françaises et Guyane.



Digicel est l'opérateur telecom mobile leader de la Caraïbe avec plus de 10 millions de clients.

www.digicelgroup.com

www.digicel.fr



Digicel est aujourd'hui présent sur plus de 24 opérations de l'arc antillais : Anguilla, Antigua, Aruba, Barbuda, Barbade, Bermudes, Bonaire, Curaçao, îles Cayman, Dominique, Guyane Française, Grenade, Guadeloupe, Haïti, Jamaïque, Martinique, St Kitts & Nevis, Ste Lucie, St, Vincent et les Grenadines, Trinidad & Tobago....



Nous nous développons maintenant en Amérique centrale (Guyana, Suriname, Salvador, Honduras, Panama, Guatemala...)



Et également dans le Pacifique ouest/sud (Papouasie Nouvelle guinée, Fidji, Samoa, Vanuatu...)



Nous nous sommes implantés en France en avril 2006, en rachetant Bouygues Telecom Caraïbe, filliale de Bouygues Telecom.







Je suis également le fondateur et le dirigeant du Marcomtel Group, un site web de partage d'experiences internationales de communication par les opérateurs Telecom :

http://marcomtel.blogspot.com/







If you prefer LinkedIn:

http://www.linkedin.com/in/kerebel



Mes compétences :

CEO

Communication

Communication - Marketing

Direct Marketing

EDGE

Fidélisation

HSDPA

Marketing

Marketing clients

Marketing direct

Marketing opérationnel

Maroc

Mobile

Mvno

Operateur telecom

PDG

Telecom

WiMAX

Wireless