Anne Lise KOHLER

Depuis le AVRIL 2014 à octobre 2018 , j'ai animé un plateau commercial composé de 5 technico-commerciaux sédentaire et de stagiaires.

J'ai commencé par vendre des EPI, puis des produits de FOURNITURE INDUSTRIELLE.

J'ai toujours aimé les challenges commerciaux et fidéliser les clients (par le service, les conseils techniques ou le suivi personnalisés des dossiers clients). J'aime le contact téléphonique avec les clients, satisfaire à la demande aussi bien de la clientèle que de ma hierarchie.

J'assure le suivi et l'analyse des chiffres d'affaires afin de pouvoir réagir au plus vite et au mieux et pouvoir mettre en place des des stratégies commerciales à court terme comme à long terme (en vue de contrats annuels).

Depuis le AVRIL 2014, j'anime le plateau composé de 5 technico-commerciaux sédentaire



Mes compétences :

Commerciale et technique