Depuis sa création en 1964, Bose a su s´imposer comme une référence incontournable en matière de technologie. Son engagement en faveur de la recherche a donné naissance à des innovations uniques qui visent à offrir une expérience audio exceptionnelle.



Mon rôle au sein de Bose, est d’accompagner les entreprises qui cherchent des solutions pour motiver et récompenser leurs collaborateurs les plus performants. Challenges commerciaux, cadeaux d’affaires… sont autant d’opportunités pour offrir du Bose.



En tant que CE, vous pouvez également bénéficier de conditions préférentielles chez Bose. Alors n'hésitez pas à me contacter directement pour mettre en place des solutions adaptées à vos projets.



Email : anne-lise_louis@bose.com

Tel : 01.30.61.67.33 - mobile : 06.35.10.41.32