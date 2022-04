Anne-Lise MADEC

Après 18 mois passés dans une agence spécialisée en packaging cosmétique à Paris, et un an dans une société de communication lyonnaise, j'ai créé ma propre société, Alcréa, orientée sur les différents domaines de la communication. J'ai ensuite eu l'opportunité d'intégrer deux grandes agences de communication Lyonnaise.



Ces expériences m'ont permises d'étendre mes savoir-faire sur une large palette de prestations :

- Identité visuelle

- Edition

- Webdesign

- Packaging

- Gestion de projet...

tout en m'inculquant les principes de la gestion d'entreprise.



D'un point de vue plus personnel, mon parcours a été l'occasion de parfaire mon sens des responsabilités et ma capacité d'adaptation tout en développant une véritable curiosité vis à vis de nouveaux chalenges.



Mes compétences :

Communication

Création

Design

Graphisme

Identité Visuelle

Internet

Presse

Publicité

Site internet

Webdesign