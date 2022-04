Blandine BILLOT

Illustratrice conceptrice de métier et de cœur, j'aime croquer les visages, manier les concepts, suis adepte de l'humour et amatrice de la création sous toutes ses formes. Les idées qui crépitent et les crayons qui démangent, j'ai sans cesse soif de pages à crayonner et de texte à illustrer !



Ma formation en Graphisme Edition Publicité m' a donné le goût de la mise en page et de la portée des mots. Affiche, communication, édition, dessin de presse, illustration pour le web etc... tout est bon dans l'illustration !



Si une petite balade sur mon site web ou mon portfolio vous tente :

www.blandine-illustrations.com

blandinebillot.ultra-book.com/portfolio



Mes crayons à votre service !



Mes compétences :

Graphisme

Adobe Creative Suite

Aptitudes relationnelles

Illustration

Autonomie professionnelle