Anne Lise MUYARD

Documentaliste dans des cabinets d'avocats et des cabinets de conseils en propriété intellectuelle (depuis 1999).



Gestion des bibliothèques (achats d'ouvrages, revues), et du fonds documentaire (mise à jour du fonds existant);

Recherches en droit des affaires, social, droit de la santé, droit de la propriété intellectuelle, droit de l'environnement, construction et urbanisme;

Revue des sommaires et revues de presse hebdomadaires;

Recherches d'antériorité en droit des marques et des brevets, noms de domaine;

Nombreuses formations en droit de la propriété intellectuelle (Université d'Orsay et INPI).



Mes compétences :

Documentaliste

Juridique