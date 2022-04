Après une licence pro en gestion et développement culturel à metz j'ai travaillé sur Lyon pour la Biennale du théâtre jeune public, la biennale de la danse (en accueil) et la biennale d'art contemporain et maintenant je suis dans la région Aquitaine et je suis à la recherche d'un emploi sur bordeaux dans le milieu culturel certes c'est vaste...mais plus dans le spectacle vivant en tant que médiatrice / coordinatrice culturel...