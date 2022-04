Anne-Lise RIBOLI

Actuellement responsable du domaine Optimisation des processus financiers au sein de Saint-Gobain.



Parcours professionnel :

- Responsable de domaine

- Chef de projet ERP, MES/LES, Web application

- Manager Chef d'équipe et coaching

- Coordination et consulting Déploiement solution SAP Sekurit Avenir



Travail en contexte international (en terme de sites déployés ainsi qu'en équipes coordonnées, nearshore et offshore), sur des solutions centrales Core Model aux périmètres, technologies et domaines fonctionnels variés.



Mes compétences :

Gestion d’équipe

Flexnet

Offshore

MOE

Logistique

Gestion de projet

Management

SAP

Achats

Gestion du changement

ERP

Production

Informatique

Web