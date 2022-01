Dominique MONIN

FINANCE



Maîtrise de l'information financière recherchée par les marchés, banquiers et tous les partenaires externes ou internes ainsi que des techniques de financements par l'accès aux marchés financiers internationaux. Maîtrise des techniques de l'ingénierie financière qui permettent les montages et les structures, reflets de la complexité des groupes modernes et la technicité des financements.



MANAGEMENT ET D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES



Direction Générale d'entreprise. Maîtrise des savoirs, savoir-faire et savoir-être nouveaux du management des entreprises par des aptitudes de manager par une approche transversale et généraliste du management. Capacités à impliquer les collaborateurs par le développement de mon leadership et mettant en oeuvre un management fondé sur la coopération, la concertation et la participatiion.



Mes compétences :

Ressources humaines

Direction générale

Direction administrative et financier

Contrôle de gestion

Gestion

Direction des ressources humaines

Finance de marché

Gestion budgétaire

Direction financière

Comptabilité

Finance d'entreprise