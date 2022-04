Passionnée par les dimensions de gestion de projets, évènementiel, communication et dotée d'une forte sensibilité au développement durable, je suis actuellement à la recherche de nouvelles opportunités.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter : annelise.spillemaecker@gmail.com



Mes compétences :

Excel

Communication évènementielle

CRM

GIMP

Scribus

Powerpoint et Word

Nielsen Nitro

Organisation

Emnos

A3distrib