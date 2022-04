Anne Lise THEVENIN

Bonjour,



Ayant un goût pour la culture associative par mon engagement auprès de diverses structures depuis 2002 et par la mise en œuvre de l'association RESAO (Réseaux des associations organisées) que je préside depuis mars 2009.



Croyant aux valeurs de l'économie sociae et solidaire et aux action réaisées, je suis à la recherche de structures avec lesquelles j' échangerai des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être afin d'agir ensemble autour de valeurs similaires ou communes.



En espérant, que ce site me permettra de rencontrer des professionnels correspondant à mon profil. Je vous remercie par avance de le lire.



Mes compétences :

Gestion

Conception