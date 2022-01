Anne-Lise TROSSELO

ALT JOB CONSULTING propose :



- RECLASSEMENT - ACCOMPAGNEMENT

Conseillère indépendante dans laccompagnement des demandeurs demploi (pôle emploi, ADELFA, ADECCO PARCOURS et EMPLOI, ALTEDIA

Consultante en reclassement professionnel (Plan de Sauvegarde de lemploi, licenciements économiques) pour REACTIVE EXECUTIVE SEARCH, RIGHT MANAGEMENT, MISSIOM

Consultante en bilan de compétences et évaluation des compétences managériales

Accompagnement départ en retraite



- COACHING INDIVIDUALISE dédiés à votre profil, vos exigences, vos contraintes pour trouver un emploi durable et épanouissant ! Demandeurs d'emploi, salariés, futurs retraités, cadres en transition de carrière...



- ORIENTATION SCOLAIRE : accompagnement à la définition et construction du projet professionnel des adolescents (à partir de 14 ans)



20 ans dexpérience en ressources humaines sur l'Auvergne et Paris





RECRUTEMENT - APPROCHE DIRECTE

Consultante en recrutement tous profils (cadres, cadres intermédiaires, cadres dirigeants) tous secteurs (industrie, tertiaire, médical...)

COACHING - Certification Professionnelle RNCP 1 MASTER II

Coach en développement personnel et professionnel



Mes compétences :

Bilan de compétence

Chasseur de tête

Approche directe

Recrutement

Accompagnement

Reclassement

Plan de sauvegarde de l' emploi

Coaching

Coaching scolaire

Orientation professionnelle