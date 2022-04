Anne LLERES

Mes diverses expériences en Contrôle de Gestion dans l’industrie m’ont permis d’en appréhender les différentes facettes : opérationnelle et comptable et de développer une approche du contrôle de gestion tournée vers la nécessité de support opérationnel tout en restant le "guardian of the rules". J'y ai acquis des compétences comptables et de reporting en terme d'analyse de projets, d'impacts P&L, Bilan et cash mais aussi les qualités relationnelles permettant l’interaction la plus efficace et transparente possible avec les autres fonctions du Business (vente, engineering, achats, Direction Opérationnelle etc) afin de leur permettre de prendre les décisions opérationnelles requises.



Mes compétences :

Forecasting

Analyse P&L, Bilan, Orders, sales & Cash

Audit Interne

consolidation Teranga, Magnitude

SAP

Microsoft Windows XP