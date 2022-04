Charles MEIGNAN

J'ai un parcours atypique.

Après trois années passées à l'étranger, je suis actuellement à l'écoute du marché, je suis désireux de continuer ma carrière professionnelle au sein d’une entreprise présente sur la scène internationale.



Je souhaite définir la stratégie de développement d’une société tout en supervisant la logistique et en maîtrisant ses différents aspects en termes de coût, de délai et de qualité.



Je suis mobile, disponible et constamment à la recherche de nouveaux challenges tout en continuant d’évoluer et de m’épanouir dans ces domaines très exigeants que sont le transport, la logistique et le commerce international.



Mon objectif est de faire une carrière à l'international dans le domaine de la Supply Chain.



Mes compétences :

Commerce international

Supply chain management

Logistique internationale

Transport international

Anglais / Allemand

Import/Export

SAP / Navision / Microsoft Office & Outlook / IBM