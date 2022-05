Vincent DUCAROIR

La logistique est un métier passionnant, il a toujours été un attrait pour moi. La corrélation entre optimisation logistique et satisfaction client sont des éléments qui sont au cœur de ma motivation. Toutes les problématiques liées à la logistique, le transport et le commerce international font partie intégrante de ma formation.



Ayant vécu a l'étranger durant mon adolescence et plus tard lors de mes différents stages. Mes différentes expériences a l'étranger ont entretenu chez moi une sensibilité particulière pour le travail a l'International.



Mes compétences :

commerce

transport

international

logistique