Anne LO CASTRO

8 ans d'expérience en GMS dont 5 ans en Marketing Produit, une expérience à l'international et de solides connaissances terrain, je suis actuellement à la recherche d'un poste basé en Allemagne (région Baden-Württember). Je souhaiterais, idéalement, intégrer une entreprise allemande qui souhaite se développer à l'international (pays cibles FR/ IT/ GB/ USA). Maîtrisant l'italien, l'anglais et bien sûr le français, je suis la personne idéale pour ce challenge.

Je reste, toutefois, ouverte à d'autres opportunités en Alsace dans le domaine du marketing et de la vente.



Ouverte d'esprit - Sociable - Dynamique - Curieuse - Motivée - Persévérante - Sens de l'écoute



Mes compétences :

Chef de produit

Marketing

Négociation

Vente

Veille stratégique

Études quantitatives

Gestion budgétaire

Analyse de marché

Marketing stratégique

Merchandising

Études qualitatives

Techniques de vente

Conduite de projet

Études marketing