Anne LOPES

Depuis 30 ans rattachée au PDG que j'assiste au quotidien dans ses tâches, je suis son relais. Je gère simultanément les activités en cours et les demandes nombreuses (téléphone, visites) provenant de l'entreprise comme de l'extérieur. J'organise réunions, comités de direction et conseils d'administration, et assure un relationnel incessant de haut niveau avec tous les interlocuteurs de l'entreprise (Grands Comptes, Presse, Institutionnels...). Je suis de tous les projets structurants ou d'expansion. J'aime ce rôle exercé dans bien des domaines d activité et suis impatiente de découvrir le vôtre. J'étudie toutes propositions.