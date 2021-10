Natalia BONNAUD (NUNES)

Suite à plusieurs années d'expérience dans l'enseignement, la formation et le social, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle. Aujourd'hui je propose un accompagnement par la voix et le son, afin d'aider les autres à se révéler à eux-mêmes et à créer une meilleure réalité pour eux, plus en phase avec leur nature et leur essence.

En individuel, je propose un coaching quantique portant une vision holistique sur l'humain et la vie, des séances d'harmonisation par le son, le chant et différentes approches complémentaires. J'aide les autres à libérer des blocages et croyances limitantes, à retrouver leur voix-e, à prendre leur place en confiance, à se reconnecter à leur essence, pour incarner pleinement leur présence et leur puissance.

Au sein de Terre Lumière, aux côtés de François, j'anime des méditations chantées, des voyages et relaxations sonores à destination de différents publics, en groupe.

Plus d'informations sur http://terrelumiere.fr/



Mes compétences :

Accompagnement

Ecoute

Voix

Chant

Empathie

Adaptabilité

Autonomie professionnelle

Coaching de vie

Guidance informationnelle & quantique

Harmonisation sonore

Libération émotionnelle

Séance énergétique

Rêve éveillé libre

Relaxation

Méditation

Sonothérapie

Yoga du son

Bien-être