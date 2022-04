Gérald BONNAUD

Domaines d’expertise: Finance, Contrôle de Gestion, Communication Financière et Audit



Compétences clés:

1- Les Indispensables: Management équipes (11 personnes dt 3 managers), Animation processus budgétaire, Reporting et clôtures mensuels + présentation DG et DAF Groupe, Préparation et présentation des Plans, Actuas, des Réunions du Président, Comité des Comptes,…, Prévision/suivi/optimisation trésorerie, Accompagnement des développements, Garant conformité des procédures avec les règles

internes (Programmes de conformité, Code éthique), Assistance et conseils aux opérationnels dans leurs arbitrages et prises de décision, Participation/coordination mise en place SAP, Gestion des relations avec les CAC et contrôleurs Fiscaux.



2- Les + : Contribution à l’élaboration de la stratégie avec la Direction Générale et à sa mise en œuvre, Participation CODIR(s), COMGT Groupe, Acquisitions sociétés + intégration Groupe

(procédures, SI, …), Pilotage des opérations complexes : TUP, Cessions, liquidation, Contribution aux restructurations (arrêt activité, externalisation, mutualisation, …), Montage/sécurisation deals, Intégration et mise en place de procédures inhérentes aux développements et traitements de

nouvelles activités avec des partenaires français ou internationaux, Relationnel, capacité à communiquer.