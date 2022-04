Anne-Loraine LAGRÉE

Mes responsabilités m’ont amenée à développer de réelles compétences dans les domaines de l’organisation, de la méthodologie et de l’anticipation, nécessaires au pilotage des équipes opérationnelles au service des clients.



A l’aise tant dans le management transversal que direct, j’apprécie fédérer les équipes de vente et les équipes techniques vers un objectif commun : la satisfaction du client. Du recueil des données et informations à la préconisation et mise en place de solutions, je gère mes projets avec autonomie et sens du résultat.



Exigeante sur la qualité du service, je suis soucieuse de la bonne application des conditions contractuelles et contribue activement à l'amélioration continue des process, ainsi qu’à la formation des équipes opérationnelles.



Adaptable, flexible, crédible, diplomate, je suis une interlocutrice de confiance des clients.





Mes compétences :

Fidélisation client

Management

Développement commercial

Relation clients B to B

Conduite de projet

qualité

rigueur