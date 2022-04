Anne LORRAIN (MARIOTTE)

Diplômée de la Faculté Libre des Sciences de la Communication, j'ai passé plusieurs mois à New York dans le domaine des Relations publiques avant de rejoindre la rédaction du Journal de 13h de La Cinq. A la disparition de la Chaine, je collabore aux rédactions de France Inter, France 2, France 3 et RMC avant de rejoindre LCI à sa création en 1994 pour y devenir journaliste responsable d émissions politiques présentées par Pierre Luc Seguillon, Christophe Barbier , Guillaume Roquette ou encore Julien Arnaud pour « l invité politique du matin ». A l antenne, je présente « Le Journal de l’Europe » sur LCI pendant 4 ans , puis « Les antisèches politiques » et « Dans les coulisses du pouvoir » sur LCI Radio. en 2011 et 2012, ce sont « Les confidentiels politiques» et chaque jour le « zapping politique ». En 2012, je collabore également à l éditorial de l émission hebdomadaire,« A l épreuve des faits ». Devenue Rédactrice en chef adjointe du 22-minuit présenté par Katherine Cooley et Damien Givelet sur LCI, j'ai rejoint Itélé pour occuper le même poste pour "Tirs Croisés" puis "Le Direct Ferrari" présentée par Laurence Ferrari ainsi que "Punchline" sur C8, et enfin "Punchline" sur Cnews, la Chaine info qui remplace Itélé. Aujourd'hui, j'occupe le poste de RDC adjointe de la tranche 18H-Minuit : avec les JT, #punchline (L. Ferrari), #legrandJT (P. Boisfer), #lesvoixdelinfo (S. Mabrouk), le Journal de la nuit.



