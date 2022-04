Anne-Lorraine ROHM

Diplômée d'un Master 2 Manager - Développeur produit de la mode et de l'habillement et fort d'une expérience professionnelle réussie dans le secteur de la distribution textile, je suis actuellement animatrice régionale affiliation pour diverses enseignes de PAP: recrutement, animation commerciale, formation, merchandising, sont mes principales missions.



J’ai tout d’abord été chargée d’achat junior pour le marché textile enfant dans la grande distribution, dans le cadre de mon diplôme. Développer une collection, mais également négocier avec les fournisseurs étrangers et des commerciaux , sont autant de tâches que j'effectuais au quotidien.



Femme de terrain, j'ai ensuite souhaité m'orienter vers un poste de Responsable de magasin. J’ai été amenée à recruter, former et animer mon équipe, dans le respect de la politique commerciale et dans le but d'optimiser les paramètres commerciaux.

Je me suis ensuite dirigée vers un poste de Visuel Merchandiser régional. Je m'occupais de 21 points de vente dans la région Nord Est et parisienne, de type succursales, affiliés et corners en grands magasins. J 'assurais le respect de l'image, le suivi de la réactivité commerciale et la mise en place d'actions correctives ainsi que la formation des responsables de magasin. J'ai également été amenée à réaliser les ouvertures de magasins en France et en Europe, et à réaliser en amont les préconisations merchandising destinées au réseau . Habituée aux déplacements fréquents sur tout le territoire, j'organisais mon temps de travail uniquement en fonction des priorités commerciales de ma région. À l'écoute des tendances, je réalisais un benchmark régulier afin de connaître au mieux mon marché et afin d'anticiper ses évolutions.



Dynamique, autonome, je suis sensible au produit et attentive à l'environnement concurrentiel du secteur. J ’ai le sens de l'animation, du commerce mais aussi le sens de l'organisation et du relationnel.



Mes compétences :

Animation commerciale

recrutement

Visuel merchandising