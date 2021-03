Anne-Lothika DANIEL

Ma valeur ajoutée :



Mes qualités relationnelles, ma motivation pour les relations humaines et la communication me permettent de mener à bien les différentes tâches et cela dans le respect de la confidentialité





Compétences professionnelles :



- Anglais : intermédiaire

- Gestion du secrétariat : tenue des agendas, prise des rendez-vous, filtrage des appels téléphoniques, organisation des réunions

- Maîtrise de standard

- Accueil du public et des fournisseurs

- Communication et sens du relationnel

- Service conciergerie



Parcours professionnel :



2014-2019 Phone Régie : Standardiste – Hôtesse d’accueil



2012-2013 Tabac Jean Racine – Orly (94)

Reprise d’un commerce avec remise aux normes du point de vente



2010-2011 Immo France Prévention – Choisy le roi (94)

Secrétaire Administrative, responsable du planning des intervenants



1991-2010 Oberthur Technologies

2008-2011 : Secrétaire dédiée aux services généraux

• Gestion des commandes liées aux bâtiments (nettoyage, fleurs, gardiennage, etc…)

• Accueil des visiteurs avec le suivi des processus de sécurité

• Organisation et Réservation des salles de réunion sur l’intranet

• Réception du courrier, tri et répartition dans les divers services

2004-2007 : Assistante d’un Responsable Commercial

1997-2003 : Détachée au sein de la Division Smart Card à Dijon pour assister un Responsable de Personnalisation

1995-1996 : Mission au sein de la Division Gaming Technologies à Montréal en tant qu’Assistante du Responsable Marketing

1991-1995 : Standardiste – Hôtesse d’accueil



1990-1991 Molex France

Hôtesse – Standardiste

• Filtrage des appels téléphoniques externes et internes

• Accueil des visiteurs



Formation :



1987–1989 niveau BTS Action Commerciale

1986 Baccalauréat A1 (littéraire)



Divers :

Bénévole au sein de l’association humanitaire « Enfance-Espoir »



