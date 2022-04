Anne LOURMIERE

Talentik est un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers du Digital.



Passionnés par les nouvelles technologies, nous capitalisons sur notre réseau et notre connaissance fine des métiers du webmarketing, développement web/mobile, data, UX/UI, gestion de projet et création de contenu pour approcher les meilleurs talents.



5 bonnes raisons de travailler avec nous :

- notre expertise métiers,

- notre réseau dense qui nous donne accès aux profils non visibles sur le marché,

- notre méthodologie innovante d’identification et de sélection de nos candidats,

- notre "agilité"

- ... et notre bonne humeur!



Nous recherchons actuellement pour nos clients les profils suivants : Chef de projet Digital, Responsable CRM/Relation client, Chef de projet technique, Développeur Fullstack, Développeur mobile, Responsable technique, Ingénieur Java/J2EE, Négociateur immobilier, Lead Développeur PHP,



Vous recherchez des talents web ? Vous êtes, vous-même, à l'écoute du marché ? Vous connaissez de super candidats et souhaitez participer à notre campagne de cooptation ?

N'hésitez pas à nous contacter : info@talentik.net ou à me demander en contact sur LinkedIn:-)