Emmanuelle VOGELSINGER

Après un parcours entrepreneurial et commercial au cours duquel j'ai travaillé avec des publics très divers ( culture, âge, niveau académique, attentes... ), j'ai donné une forme nouvelle à mon expérience et mes compétences.



Aujourd'hui, Conseillère en orientation professionnelle et dotée d'une expertise dans les différents domaines de formation, j'informe et je guide les personnes dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Je les accompagne de l'élaboration de leur projet jusqu'à leur insertion professionnelle. Passionnée par mon métier, j'ai le profond sentiment de participer ainsi à la réussite d'une vie.



Dans le contexte actuel de restructuration et de réforme, j'ai décidé de développer mes connaissances dans le domaine et d'intégrer le master interdisciplinaire de Conseil, Orientation, Bilan et Insertion de l'Institut National d'Etude du Travail et d'orientation professionnelle (INETOP-CNAM).



Mes compétences :

Orientation professionnelle

Travail en équipe

Adaptabilité

Autonomie

Informatique

Ecoute