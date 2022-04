Anne LOUVIGNY

Sensibilisée aux produits de haute qualité mais aussi à l’importance du service client à travers ma formation, j'ai une expérience de plus de 6 ans dans les domaines de la gastronomie et du luxe.

Mes expériences professionnelles n’ont fait que confirmer les valeurs que je m'efforce de mettre en oeuvre dans ma mission, à savoir la recherche de la rigueur, l’attention au détail et l'amélioration permanente.

Autonome et capable d’initiatives. Très curieuse du monde qui m’entoure, je m’intéresse beaucoup à l’art et aux différents liens avec la gastronomie, ce qui m’aide à être force de proposition dans mon métier.

Espagnol et anglais courants

Notions de japonais



Mes compétences :

BtoB

Luxe

Chef de projet

Gastronomie

Chargé d'affaires

Marketing

Commercial