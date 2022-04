Emmanuel OMONT

Fort de plusieurs années de travail en management restauration traditionnelle et d'une expérience concluante dans le domaine agro-alimentaire, je désire développer mon portefeuille de compétences. Mon souhaite s'oriente vers la planification, l'ordonnancement et le secteur achat/approvisionnement.



Titulaire d'un Master en Tourisme-Hôtellerie-Restauration et d'une licence de responsable agro-alimentaire, il est temps de mettre mes compétences de vendeur au service d'un autre domaine : les achats. Je suis donc à la recherche d'un poste dans des secteurs variés tels que l'industrie, l'aéronautique, le nucléaire...



Mes compétences :

Stock Control

Hazard Analysis and Critical Control Point