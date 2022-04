Hélène ALLINE

COMMUNICATION

CRÉATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION : rédaction de communiqués et dossiers de presse, gestion des réseaux sociaux, élaboration de revues de presse, de newsletter, gestion site internet, aide au montage de dossier des compagnies

CRÉATION GRAPHIQUE : Flyers, affiches, bâches, plaquettes ...

RELATIONS PRESSE : prospection, interview, gestion des entrevues avec les médias, organisation d’événements de relations publiques (conférence de presse), gestion de bases de données

PARTENARIATS MEDIAS : négociation des contrats, des publicités et des échanges de visibilité

PROMOTION D’EVENEMENTS VIA LES MEDIAS : presse écrite, télévision, radio, magazine, web



ÉVENEMENTIEL (corporate et grand public)

ORGANISATION INTEGRALE D’UN EVENEMENT : identification des besoins du client, conseils, choix des prestataires, devis, logistique et coordination, présentation du projet au client, exploitation



PRODUCTION

Festivals, spectacles, concerts

Régie de concert

Préparation Kits accueil artistes

Accueil des groupes - transferts

Rédaction cahier de production du festival

Préparation loges - gestion catering

Accueil et logistique site extérieur

Salaires et déclarations



BILLETTERIE

Responsable billetterie : mise en vente, suivi, partenariats, vente, scan, clotûre



GESTION RÉSIDENCE - ACCUEIL D ARTISTES

Etude des dossiers et demande de résidence

Suivi budgétaire

Accueil physique des compagnies

Planification des séances de travail

Organisation de présentations publiques (sorties de résidence)

Projets de médiations culturelle et de rencontres avec publics

Logistique matériel - espace de travail

Bilan résidences



DIFFUSION

Evénements - ateliers avec élèves - artistes (festival, soirées, entreprise ..)



MEDIATION CULTURELLE

Organisation de rencontres / échanges entre artistes et divers publics (élèves, scolaires, habitants du quartier, maison de retraite.. )



COMMERCIAL

Vente produits et concepts

Négociations



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Presse

Relations Presse

Community management

Marketing

Adobe Photoshop

Gestion de projet