Anne-Lucile COURRIER

Battante -opiniâtre -précurseur -réceptive -ambitieuse -professionnalisme -exigente -réactive -passionnée-curieuse

17 année comme responsable commerciale secteur sud-est et sud-ouest, pour la plus prestigieuse entreprise française de fabrication de bijoux : Groupe G.L - Société Altesse.

Grand réseau de clients depuis 17 ans, gros portefeuille.

Développement et création de collections pour la société Altesse, de bijoux plaqué or, argent, argent diamant et acier.

Connaissance très pointue du marché de la concurrence de la bijouterie plaqué or et argent.

Excellent relationnel et grande capacité d adaptation.

Etudie toute proposition comme management des ventes, création et développement de collection....

Au plaisir de vous lire très rapidement



Mes compétences :

Ambitieuse et sens de responsabilité