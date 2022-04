Anne-Lydie ARDIET

Expert en communication avec 6 ans d’expérience dans la communication corporate au sein d’un groupe international, j’ai développé mes compétences dans la gestion de projets de communication interne et externe. Intégrée au sein de l’équipe de direction, j’ai crée et développé le service de la communication avec enthousiasme, conviction et succès. Depuis trois ans, je suis responsable de la communication du CELSA.

Approche opérationnelle :

- Écoute, créativité sens de l’organisation et adaptabilité

- Capacités à rédiger, synthétiser et vulgariser des informations techniques



Mes compétences :

Communication

Édition

Graphisme

Marketing

Presse

Relations Presse

Relations publiques