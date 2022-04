Anne-Lyse ELOY

Le graphisme imprimé et moi c’est 15 années de relation passionnée : j’ai débuté chez Mango dans l’Édition puis évolué chez Fleurus presse. Depuis mon arrivée sur Lyon (suite à la mutation de mon conjoint), j’assure des missions en free-lance pour l’évènementiel (créations type affiches, flyers, cartes de visite, faire-part,…).



Ces expériences m’ont permis d’acquérir une expertise des différentes étapes de la chaine graphique. De la conception à l’exécution, en passant par l’intégration et la correction, puis la préparation des fichiers pour impression jusqu’à la validation de PDF pour l’imprimeur (BAT), je gère et coordonne (les différents intervenants) dans le respect des chartes graphiques, des contraintes liées à chaque projet et des DeadLines.



Réactive, rigoureuse, organisée et autonome, j’aime m’investir dans un projet et j’apprécie l’ebullition du travail d’équipe.



Quand je quitte mon ordinateur j’expérimente les DIY à la mode (en solo ou en famille), de bons petits plats à partager, les visites urbaines (mais pas que), je chausse mes baskets pour courir sur les quais du Rhône, je me déplace essentiellement en vélo, j’aime rendre service (à mes voisins), un petit carré de chocolat… puis je retourne vite sur mon ordinateur car mon métier ne me quitte jamais très longtemps…



Vous recherchez une infographiste print confirmée prête à relever tous les défis contactez-moi !



