Pierre GANDONNIÈRE

Nos missions:

- L'édition d'un hebdomadaire d'informations générales et de hors-séries occasionnels

- L'édition d'un webjournal



Nos services:

- Edition et diffusion d'un journal print

- Gestion des abonnements et des ventes en kiosque

- Offre d'insertions publicitaires

- Gestion du site web

- Gestion des abonnés du web



Notre valeur ajoutée :

- Forte exclusivité des informations

- Relation de grande proximité avec la clientèle



Nos clients :

- Lectorat hautement qualifié (décideurs, influenceurs, têtes de réseaux)

- Administrations et collectivités territoriales du secteur



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Journalisme

Web

Médias

Communication interne

Gestion de projet

Ecologie

Réseaux sociaux

Blogging

Audit