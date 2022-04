Charles-Louis Lasalle est un peintre et sculpteur français . Né à Hanoï. Enfance en Indochine et adolescence en Afrique. Arts Déco à Paris où il s’est installé à l’âge de 18 ans. Voyage en Europe sur les traces de sa culture. S’installe en Provence en 1966.

Se consacre désormais à son seul métier de peintre. Influences de la statuaire bourguignonne, des primitifs flamands et des géants de la Renaissance italienne. Peintre, sculpteur, il pratique aussi la gravure, le dessin et la lithographie.

Son côté baroque flamboyant va aussi l’entraîner dans l’aventure du théâtre et de l’opéra. Ecrit plusieurs œuvres, réalise décors, costumes et mises en scène. Est membre du jury du Festival d’Avoriaz (en 1989) qui utilise une de ses toiles comme couverture du programme.

Reçoit les prix de « l’Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de Marseille » (en 1980), celui d’ « Art Contemporain de Monte Carlo » (en 1986) et celui de « La Fondation Jules Verne » (en 1989).

Après plusieurs années passées sur les rivages de la Méditerranée, il découvre les splendeurs de la Provence antique. Il décide alors de tout quitter pour s’installer sur les bords du Rhône. Dans un ancien couvent, il va reconstruire son environnement idéal à son image et à celle de son œuvre. Plus qu’une demeure, une œuvre.

Depuis ce nouveau lieu de vie et de création, il renoue avec sa latinité qui est l’une des composantes essentielles de son identité culturelle.

Voyage à nouveau beaucoup de par le monde. Découvre le Pacifique et Tahiti, la « Nouvelle Cythère » selon Bougainville. Se remet à l’écriture et à la sculpture.

Après les années italiennes, sa couleur change peu à peu. Désormais la palette du peintre tend vers le solaire.

Il fut membre du jury au Festival international du film fantastique d'Avoriaz 1989.

Salvatore Lombardo Résumé :

Découvrant sa vérité esthétique première au détour d'une ruelle lumineuse et nostalgique de l'antique cité tunisienne de Kairouan, Charles Louis La Salle va parvenir à sublimer le quotidien pour redonner sens et vie à la beauté puis à l'esprit de la beauté. L'académicien Pierre-Jean Remy est sans doute l'un de ceux qui auront le mieux saisi la vérité d'une peinture se situant, par défi chevaleresque, aux confins des modernités surfaites et des avant-gardes usurpatrices. Ce n'est qu'au théâtre que les premières marches s'arrêtent tout droit au ciel. A grands coups d'escaliers chimériques mais parfaitement édifiés, La Salle va plus loin dans la théâtralisation de nos fantômes... Et si l'ombre gagne parfois le ciel, c'est que l'ombre était dans le plan des dieux... Charles Louis La Salle, dans le jeu fou de ses marches nues, peint l'instant d'après. Celui qui dure... Un hommage et un mode d'emploi pour une oeuvre tout à la fois extravertie et mystérieuse. C'est que, pénétré de l'esprit latino-hellénique, par-delà l'instant donc, Charles Louis La Salle nous ouvre grandes les portes d'un infutur à la juste démesure de nos rêves de liberté.

A propos de l'auteur :

Journaliste, critique d'art, écrivain, Salvatore Lombardo est rédacteur en chef du magazine euroméditerranéen Art Sud. Spécialiste du monde arabe, il a effectué de très nombreux séjours au Proche-Orient et dans le Maghreb. Il est l'auteur engagé d'une vingtaine d'ouvrages dont Liban Libre, Un Printemps tunisien, Lettres à Massoud, et, en ce qui concerne les arts plastiques et l'esthétique : Espace absolu ; Ali Ali-Khodja, l'initiateur ; Si le Sud, manifeste pour un romantisme baroque et Au-delà du miroir... Jacobo Borges.

Paris Match

Aragon : Le peintre LASALLE, mon troisième choc après Matisse et Picasso. « Et voici qu’il m’est donné à la fin de mon âge de saluer, peut-être le premier, cet émerveillement qu’on ne croyait possible que dans l’extrême jeunesse ce pays d’éblouissement, la peinture de Charles-Louis LASALLE… »



