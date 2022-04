Mes compétences professionnelles sont les suivantes :



• Soutien psychologique, écoute attentive et active, empathie, évaluation, conseils et orientation.

• Bilan enfant – adolescent – adulte, à visée diagnostique et/ou thérapeutique.

• Travail en équipe pluridisciplinaire.

• Techniques de relaxation, comportementales et cognitives.

• Spécialité en psychotraumatologie, compréhension des traumatismes, évaluation et orientation vers les prises en charge adaptées.

• Formatrice en psychologie.