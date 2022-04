Anne-Lyse SOUQUET

Diplômée d'un Baccalauréat Economique et Social, j'ai naturellement souhaité me diriger dans le secteur de la communication afin d'enrichir mes compétences.



Passionnée de musique et batteuse depuis deux ans, j'ai choisi de me spécialisée dans le domaine de l'événementiel, dans le but de concilier ma formation et mes passions. Organisée et aimant travailler en équipe, l'événementiel me convient particulièrement.



Ainsi, j'aspire à me professionnaliser au travers des nombreux stages et de la formation de l'Isefac Bachelor.



Pour tout renseignement, n'hésitez pas à me contacter.