"La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent" A. Camus



Mes sources de motivations : l'équipe, la responsabilité, le challenge.

Ce que j'aime particulièrement dans mon métier : animer, former et accompagner mes collaborateurs. J'aime aussi proposer, construire et conduire des projets.

Dans mon futur professionnel, il faudra que les valeurs qui m'animent soient présentes, comme c'est le cas aujourd'hui.



"Les entreprises qui réussissent sont celles qui ont une âme" J.L. BRAULT



Mes compétences :

Encadrer et animer une équipe

Organisation d'évènements

Développement commercial

Management de la qualité

Conduite de projet

Vente

Formation

Coaching Commercial