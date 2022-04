Anne MAHJOUB

Ingénieur Agronome spécialisée en agro-alimentaire, je dispose de plus de 15 ans d’expérience professionnelle dans les produits de grande consommation et l’industrie alimentaire, et ce dans un contexte multiculturel et international.

Grâce aux différentes fonctions occupées, j’ai pu développer des compétences spécifiques métiers (gestion de la qualité, sécurité des aliments), ainsi que transversales (gestion de projets, management de ressources).





Mes compétences :

Gestion de la qualité

Gestion de projet

Animation de formations

BRC

IFS

Agroalimentaire

Management

HACCP

Sécurité des aliments