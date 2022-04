Hechmi ADDHOUM

HACR opère dans le domaine du consulting technique et de la représentation technico-commerciale.

Consulting :

- Organisation en Production et Maintenance

- Etude technique de nouveaux projets industriels ou d'extension d'usines existantes ( dans le secteur agroalimentaire )

- Aide à la mise en place de systèmes de sécurité alimentaire ( HACCP, détection de métaux)

- Aide à la mise en place dune démarche maîtrise de l'énergie.



Représentation Technico-commerciale :



EUROSICMA : fournisseur italien de machines d'emballage de biscuits, chocolat, confiseries..

TECHNOSILOS : fournisseur italien de silos de stockage de matières premières ( farine, semoule, granulés plastique...)et tout matériel de transport, broyage, dosage..

METRA: fournisseur italien de matériel de production de chocolat, d'enrobage, de refroidissement...

LASER BISCUITS : fournisseur de lignes complètes de production de tous types de biscuits

SAFELINE, GARVENS : fournisseur de détecteurs de métaux et de trieuses pondérales

DELLA TOFFOLA : fournisseurs italien de tous types de filtres pour industrie des boissons, du lait, de l'huile.., de tanks de stockage sous pression,d'évaporateurs, d'échangeurs tubulaires, de groupes de froid, matériel pour le traitement des eaux usées

AVE INDUSTRIES : fournisseur de lignes complètes de mise en bouteille de tous types de liquides

PIETRIBIASI : fournisseur d'équipements pour les industries du lait et de ses dérivés

CIOLINI Packaging : fournisseur d'ensacheuses verticales et d'encartonneuses et palettiseurs automatiques.

HEBENSTREIT : fournisseur de lignes de production de Gaufrettes

MECATHERM : fournisseur de lignes de production de pain industriel et de viennoiseries

PELLACINI : fournisseur de lignes pour conserves de fruits et légumes

ITALPAST : fournisseurs de lignes de production de pâtes alimentaires

TT srl : fournisseur de lignes de production de génoise



Mes compétences :

Gestion de projet