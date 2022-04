Anne MAITRE

Consultante sénior avec 8 ans d'expérience dont 6 chez Accenture dans des contextes internationaux.



Expérience en business development, gestion de projet et management d'équipes multi-culturelles.



Responsable de la définition, implémentation et déploiement de stratégie IT dans des secteurs industriels variés tels que l'industrie pharmaceutique, nucléaire, automobile ou aérospatiale, avec vision transverse des grandes fonctions de l'entreprise (CRM, eCommerce, Supply chain, intégration finance et controlling).



Autres activités / centres d'intérêt :

Coaching de startup et innovation numérique



Mes compétences :

SAP

Management

Design